Украина завершит год с выполненными социальными обязательствами, прописанными в бюджете на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Миссия международного валютного фонда начнет работу в стране со следующей недели.

Для Украины - это подтверждение поддержки МВФ в проведении реформ и положительный сигнал о выплате очередного транша. А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркер стабильности.

Отмечается, что в принятом госбюджете на 2021 год увеличат расходы на медицину: на 47 миллиардов гривен и образование - на 23 миллиарда гривен. К тому же, предусматривается преумножить расходы на оборону и безопасность, а также - на социальную помощь.

Читайте также, с 1 января 2021 года пенсии украинцев вырастут. Это произойдет благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс. Поддержали законопроект 311 депутатов Рады.

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