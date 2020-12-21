Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.

На фото ведущая позирует в ярко малиновом наряде в стиле 60-тых. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.

"Как вам новая жена Остина Пауэрса?", - поинтересовалась у подписчиков звезда.

Фанатам понравился такой смелый наряд звезды. Они "засыпали" Лесю комплиментами и в очередной раз восхитились модельной фигурой звезды.

"Леся, станьте уже новой "холостячкой", "Красотка", "Ух, смело", "Какая фигура красивая!", "Леся, очень жарко!!", "Красотка просто", - написали подписчики под постом.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.