Леся Никитюк шокировала экстравагантным образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.
На фото ведущая позирует в ярко малиновом наряде в стиле 60-тых. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.
"Как вам новая жена Остина Пауэрса?", - поинтересовалась у подписчиков звезда.
Фанатам понравился такой смелый наряд звезды. Они "засыпали" Лесю комплиментами и в очередной раз восхитились модельной фигурой звезды.
"Леся, станьте уже новой "холостячкой", "Красотка", "Ух, смело", "Какая фигура красивая!", "Леся, очень жарко!!", "Красотка просто", - написали подписчики под постом.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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