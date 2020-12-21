В понедельник, 21 декабря, стало известно, что городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса. Об этом он заявил на дистанционном аппаратном заседании мэрии.

Об этом сообщает местное издание "Depo Одесса".

По словам Труханова, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил еще в субботу, 19 декабря. Сейчас мэр города чувствует себя хорошо.

"Вылечился, безопасный, могу возвращаться к своим обязанностям", - сказал он.

Отмечается, что до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

Ранее мы писали о том, что Труханов отдал больницу в "частные" руки и зарабатывает на одесситах. Также в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.

Кроме того, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. в каждой опорной больнице появятся работники с новыми должностями.

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