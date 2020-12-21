Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента [ Редактировать ]
В понедельник, 21 декабря, Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента. Она занимала должность с сентября 2019 года. Об этом она написала в Facebook.
О причинах своего решения Юлия не сообщила. Она сказала, что это был "невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время".
Сегодня я иду, покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента.
Позже в Офисе президента подтвердили, что Ковалив покинула занимаемую должность, отметив, что она уволилась по собственному желанию.
Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Кузнецов на результат, поэтому она остается в команде главы государства для новых профессиональных свершений..
Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.
Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.
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