Верховная Рада на заседании 17 декабря назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования.

За его назначение проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов - 226.

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Примечательно, что парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру.

Сергей Шкарлет ранее занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Исполняющим обязанности министра образования и науки Шкарлет был назначен в конце июня.

Ранее сообщалось, что Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. За соответсвующий проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Также мы писали о том, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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