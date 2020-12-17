Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики поддержал назначение Романа Лещенко (на фото) министром агрополитики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Роман Лещенко с июля 2020 года возглавляет Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. До этого с 1 октября 2019 года он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах создания нового министерства, которое будет курировать агропромышленный комплекс. На сегодня сфера АПК относится к компетенции Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Вместе с тем 17 декабря парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена комитета Инну Совсун.

Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, "за" проголосовало 10 депутатов из 22.

Вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.

Напомним, в среду, 16 декабря, подали в отставку два министра: экологии и по делам ветеранов.

Как сообщали "Подробности", новым главой Минздрава может стать Михаил Пасечник.