Верховная Рада Украины в ходе заседания в среду, 16 декабря, уволила министра ветеранов Сергея Бессараба. За соответствующий проект постановления №4498 проголосовал 251 народный депутат.

Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Народные депутаты выразили недовольство отсутствием министра на заседании и тем, что он не предоставил отчет по результатам проделанной работы.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 15 декабря заявил, что в Раду поступили заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов. Спикер парламента поручил профильным комитетам рассмотреть эти заявления, чтобы депутаты смогли рассмотреть эти вопросы в сессионном зале уже сегодня.

Сергей Бессараб - украинский военный и государственный деятель, он был министром по делам ветеранов Украины с 4 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады. При голосовании в Раде основные показатели не изменились.

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