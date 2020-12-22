У римській лікарні відкрили вертеп. Через карантинні умови, герої традиційної різдвяної композиції одягнені в маски.

Вони дотримують соціальної дистанції та перед тим, як вшанувати новонародженого Христа, стоять у черзі на ПЛР-аналіз.

Втілили незвичайну ідею медиків місцеві художники, а священники благословили. А також провели урочисту месу для вірян - на відкритому паркованні перед лікарнею.