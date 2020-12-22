У лікарні Рима відкрили масочний вертеп [ Редактировать ]
У римській лікарні відкрили вертеп. Через карантинні умови, герої традиційної різдвяної композиції одягнені в маски.
Вони дотримують соціальної дистанції та перед тим, як вшанувати новонародженого Христа, стоять у черзі на ПЛР-аналіз.
Втілили незвичайну ідею медиків місцеві художники, а священники благословили. А також провели урочисту месу для вірян - на відкритому паркованні перед лікарнею.
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