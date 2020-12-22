Випадків так званого "британського штаму" в Україні не реєстрували

В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, наприкінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем та постачальників.

Вирішать як змінити тести, щоб додати мішень, яка і буде виявляти білок нового вірусу. Натепер зареєстровано 12 тисяч мутацій генома коронавірусу. Випадків так званого "британського штаму" в Україні не реєстрували.