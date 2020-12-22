В Україні змінять ПЛР-тести через "британський коронавірус" [ Редактировать ]
В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, наприкінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем та постачальників.
Вирішать як змінити тести, щоб додати мішень, яка і буде виявляти білок нового вірусу. Натепер зареєстровано 12 тисяч мутацій генома коронавірусу. Випадків так званого "британського штаму" в Україні не реєстрували.
по теме
8 513 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні минулої доби. Про це повідомили в МОЗі. 232 людини померли, натомість одужали понад 14 тисяч
Найнижчі на Кіровоградщині та Вінниччині. Загалом, за весь час епідемії в Україні інфікувалися майже 900 тисяч людей
Украина на гране катастрофы. Польша переманивает медиков, предлагая более выгодные условия работы
Незмінно в лідерах антистатистики - столиця, Одеська, Київська та Запорізька області.
За сутки на территории Украины зафиксировали 15 131 новых случаев коронавирусной инфекции