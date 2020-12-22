Сполучені Штати запровадили санкції проти сотні російських і китайських компаній

Сполучені Штати запровадили санкції проти сотні російських і китайських компаній - список оприлюднило Міністерство торгівлі. Зазначається, що ці фірми співпрацюють зі збройними силами своїх держав цитую: "дестабілізаційних військових програмах".

Тож віднині не зможуть купувати деякі товари і технології у США. Зокрема, серед російських організацій під обмеження потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, підприємства оборонної, ракетно-космічної та авіаційної галузей.