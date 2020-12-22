США запровадили санкції проти російських та китайських компаній [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадили санкції проти сотні російських і китайських компаній - список оприлюднило Міністерство торгівлі. Зазначається, що ці фірми співпрацюють зі збройними силами своїх держав цитую: "дестабілізаційних військових програмах".
Тож віднині не зможуть купувати деякі товари і технології у США. Зокрема, серед російських організацій під обмеження потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, підприємства оборонної, ракетно-космічної та авіаційної галузей.
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Зазначається, що ці фірми співпрацюють зі збройними силами своїх держав у шкідливих операціях. Тож віднині не можуть купувати деякі товари і технології у США
Зазначається, що ці фірми співпрацюють зі збройними силами своїх держав у шкідливих операціях. Тож віднині не можуть купувати деякі товари і технології у США
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