До подій на східному фронті. Там російські окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню. Як повідомили у Міноборони, зокрема, на Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з боку тимчасово окупованої Ужівки бойовики гатили із 122 міліметрової артилерійської системи, а також ручних і станкових протитанкових гранатометів.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів вороги обстріляли українські позиції неподалік від Луганського. Окрім того, російські найманці використовували 120 міліметрові міномети та великокаліберні кулемети поблизу Південного. Втрат серед наших захисників немає.