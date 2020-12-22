На передовій українські військові зазнали обстрілів [ Редактировать ]
До подій на східному фронті. Там російські окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню. Як повідомили у Міноборони, зокрема, на Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з боку тимчасово окупованої Ужівки бойовики гатили із 122 міліметрової артилерійської системи, а також ручних і станкових протитанкових гранатометів.
На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів вороги обстріляли українські позиції неподалік від Луганського. Окрім того, російські найманці використовували 120 міліметрові міномети та великокаліберні кулемети поблизу Південного. Втрат серед наших захисників немає.
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