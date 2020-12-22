Менеджер экс-чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас заявил о том, что спортсмен может сменить весовую категорию. Об этом сообщает BoxingScene.

По его словам, задержаться в нынешнем дивизионе украинца заставит хороший бой. Если организовать его не получится, то украинец перейдет в первый легкий вес.

Существует вероятность того, что мы вернемся в первый легкий вес, ситуация будет зависеть от сложившихся обстоятельств. Если у нас получится организовать хороший бой в легком весе, тогда Ломаченко предпочтет остаться. Если нет, то мы уйдем. В первом легком дивизионе есть хорошие имена.

Напомним, что 32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от Лопеса стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).

После боя Василий извинился перед болельщиками за то, что не смог оправдать их надежд.

Ранее "Подробности" сообщали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.