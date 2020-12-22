Ломаченко может опуститься в весе [ Редактировать ]
Менеджер экс-чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас заявил о том, что спортсмен может сменить весовую категорию. Об этом сообщает BoxingScene.
По его словам, задержаться в нынешнем дивизионе украинца заставит хороший бой. Если организовать его не получится, то украинец перейдет в первый легкий вес.
Существует вероятность того, что мы вернемся в первый легкий вес, ситуация будет зависеть от сложившихся обстоятельств. Если у нас получится организовать хороший бой в легком весе, тогда Ломаченко предпочтет остаться. Если нет, то мы уйдем. В первом легком дивизионе есть хорошие имена.
Напомним, что 32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от Лопеса стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).
После боя Василий извинился перед болельщиками за то, что не смог оправдать их надежд.
Ранее "Подробности" сообщали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
по теме
Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко намерен провести матч-реванш с обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO Теофимо Лопесом
Официальный трейлер боевика "Удар в пустыне" (Desert Strike), в котором одну из главных ролей исполнил боксер Майк Тайсон, появился в сети
Діти залишаються дітьми, навіть у СІЗО - повернути хлопців у дитинство спробував колишній гравець збірної України з футболу Владислав Ващук
Эксклюзивное интервью украинского боксера Владислава Сиренко
Как известно, 25 ноября Апелляционный комитет УЕФА присудил команде Андрея Шевченко техническое поражение в несостоявшейся неделей ранее выездной встрече со Швейцарией - в рамках Лиги наций