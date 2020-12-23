В среду, 23 декабря, в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса. Он умер после длительного лечения от осложнений коронавируса. В день прощания с мэром в городе объявлен траур.

Кернеса похоронят на почетной аллее кладбища №2 (ул. Пушкинская) рядом с могилами известных харьковчан, ветеранов Второй мировой войны и бывшего главы ХОГА Евгения Кушнарева.

В 07:00 23 декабря - отпевание в Благовещенском соборе.

Ритуальная церемония прощания с Геннадием Кернесом продлится с 09:00 до 13:00 в фойе Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ).

После гражданской панихиды колонна с гробом проследует по улице Сумской к месту захоронения.

Погребение назначено ориентировочно на 13:30.

Похороны Кернеса будут транслировать на экранах в центре города. В то же время в Харькове объявлен траур, отменены развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.

Церемонию прощания растянули на 4 часа с целью избежания большого скопления людей. Все желающие смогут пройти на панихиду без пропусков.

Во время похорон Кернеса движение на нескольких центральных улицах ограничивается по маршруту специальной колонны. С 05:30 до 14:00 проезд частично перекрыт на Благовещенской площади, ул. Сумской, ул. Университетской. Общественный транспорт будет курсировать в объезд мест, где состоятся траурные мероприятия.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на смерть Кернеса. В Офисе президента отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.

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