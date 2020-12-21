В понедельник, 21 декабря, в Харькове приземлился самолет из Берлина, который привез тело умершего от последствий коронавируса мэра Харькова Геннадия Кернеса. Самолет встречают родственники, городские чиновники и журналисты.

То, что самолет с телом Кернеса прибыл, подтвердил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Да, самолет с телом Геннадия Адольфовича уже прибыл. Мы все, вместе с семьей, ждали самолет. Сейчас будет проходить процедура приема. Поражает количество людей, которое ожидали самолет. Это свидетельствует о большой любви к Геннадию Адольфовичу.

Известно, что похороны городского головы состоятся 23 декабря.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на смерть Кернеса. В Офисе президента отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.

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