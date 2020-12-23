В Буэнос-Айресе возле своего дома попала под автобус Норма Каппальи, которая в 1960 году завоевала титул "Мисс мира" в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

81-летняя Норма была доставлена в реанимацию 17 декабря и погружена в искусственную кому, однако 23 декабря скончалась от полученных травм. 28-летний водитель автобуса арестован. Ведется следствие.

21-летняя Норма Каппальи стала первой представительницей Аргентины, которая выиграла престижный международный конкурс красоты. В качестве приза она получила 500 фунтов стерлингов и спортивную машину.

"Мисс мира" пригласили работать моделью, она сотрудничала с Armani и Dior, попробовала себя в качестве певицы, записав в 1962 году песню Sexy World, и участвовала в телешоу.

​В конце 1960-х красотка вышла замуж за итальянского бизнесмена и бросила индустрию моды, поселившись в Милане. Там она занялась журналистикой и писала статьи для журнала Men's Bazaar.

Позже Каппальи перебралась в Рио-де-Жанейро (Бразилия), но в 1989 году вернулась на родину в Аргентину.

Последние годы она жила уединенно вдвоем с котом, но была хорошо известна местной общине, поскольку активно помогала бездомным животным.

Как сообщали "Подробности", в октябре 2020 года в возрасте 49 лет умерла Леанза Корнетт, завоевавшая титул "Мисс Америка" в 1993 году. Причиной ее смерти стала травма головы.