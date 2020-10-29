"Мисс Америка" умерла в 49 лет (фото) [ Редактировать ]
Источник: Michael Loccisano for Dick Clark Productions
Леанза Корнетт, завоевавшая титул "Мисс Америка" в 1993 году, умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.
Что стало причиной смерти красавицы не разглашается, однако телеканал News 4 Jax сообщил, что Леанза была госпитализирована из-за серьезной травмы головы, полученной 12 октября.
Карьера Корнетт началась в 1991 году с роли Ариэль в живой постановке Walt Disney World Resort "Путешествие Русалочки". В 1992 году она стала "Мисс Флорида", а через год завоевала титул "Мисс Америка".
После этого Леанза Корнетт снялась в нескольких американских телесериалах, в том числе "CSI" и "Косяки", а также выступила в роли ведущей в нескольких развлекательных телешоу.
У Леанзы осталось двое сыновей: Кай (18 лет) и Эйвери (16).
Ранее сообщалось, что "Вице-мисс Вселенная" Олеся Стефанко стала мамой.
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