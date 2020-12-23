Зняти блокаду з Великої Британії, аби люди змогли провести Різдво з родинами, - закликала Єврокомісія. Щоправда, рекомендувала надати дозвіл лише тим, чиї результати тестів будуть негативні.

За такої умови Франція вже відкрила свій кордон для британців. Так само як Нідерланди та Бельгія. Водночас більшає кількість країн, які скасовують транспортне сполучення з Британією. Таких вже понад 50.

На кордоні Англії та Франції ця ніч була далекою від спокійної. Тут застрягли понад 3 тисячі вантажівок. Більшість - стоять ще з неділі. Париж закрив сполучення через боязнь нового штаму коронавірусу, який виявили у Британії. Ближче до опівночі водіїв обнадіяли: кордони відкриються вранці. Але за однієї важливої умови.

Якщо ваш результат на COVID-19 буде позитивним - ви нікуди не їдете.

Через кордон пропускатимуть лише після проходження тесту. Де ж його зробити посеред ночі - обурилися виснажені водії. Емоції не вщухали до ранку. Особливо буйних затримували на місці.

Патриція Шевечик, водійка з Польщі:

Три дні тут! Без душу, без води, без їжі. А тепер ще й сказали - без тесту не пропустять. А де ж взяти тест, я не бачу жодного.

Уряд пообіцяв забезпечити тестування на кордоні. Для цього залучили армію. Але водіїв уже попередили: декому доведеться кілька днів чекати своєї черги. А отже, Різдво святкуватимуть не вдома, з сім'ями, а у кабінах своїх фур.

Грант Шаппс, міністр транспорту Великої Британії:

Добра новина полягає у тому, що французи прийматимуть результати, які покажуть тест-смужки, - тобто не потрібно їхати до лабораторії. А це означає, що процес буде швидким та необтяжливим і результат буде за 30 хв.

Нідерланди та Бельгія теж відкрили свої кордони для британців - і теж за умови наявного тесту на коронавірус. У цих країнах вірус-мутант з Англії також виявили. Але понад 50 держав світу все ще відмовляються приймати рейси зі Сполученого Королівства. Напередодні до цього списку доєдналися Південна Корея та Японія.

Кацунобу Като, Генеральний секретар Кабінету Міністрів Японії:

У відповідь на мутований вірус у Великій Британії, ми мусимо впевнитися, що він не пошириться Японією. Тож, щоби наші громадяни почувалися у безпеці, ми вирішили посилити наші кордони.

Тим часом у Єврокомісії закликають зняти блокаду з Великої Британії, щоб люди змогли провести Різдво з сім'ями. Щоправда, чиновники рекомендують впускати пасажирів лише з негативними тестами на коронавірус та з важливими причинами для подорожі.