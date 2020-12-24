В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета на тайном голосовании избрали председателем облсовета Елену Жук. Об этом сообщается на сайте облсовета.

На этом же заседании ранее избранный главой Виталий Боговин заявил о сложении полномочий.

Кандидатуру 35-летней Елены Жук, избранной от партии "Слуга народа", поддержали 46 депутатов. Впервые в истории Запорожского облсовета главой избрана женщина.

Своим безусловным приоритетом новоизбранный председатель Запорожского облсовета назвала принятие бюджета Запорожской области до конца текущего года.

Сегодня выбрали не меня. Сегодня выбрали ум, компромисс и конструктив. В планах - работа над бюджетом области. Дальше мы запустим работу совета, которая должна была заработать еще три недели назад.

Пленарное заседание первой сессии Запорожского областного совета продолжается - депутаты планируют определиться с составом постоянных комиссий.

Напомним, 15 декабря председателем Запорожского облсовета был избран Виталий Боговин, но на заседание не пустили часть депутатов и журналистов, и позже 44 депутата признали нелегитимными результаты тайного голосования и приняли решение о его переизбрании.

18 декабря главой Запорожского областного совета был избран ранее вышедший из фракции "Слуга народа" Виталий Толочек. В ответ на это Виталий Боговин и депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Єднання" заявили о попытке захвата власти.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский сменил главу Запорожской облгосадминистации. Вместо Виталия Боговина область возглавил Александр Старух.