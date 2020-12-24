11 490 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні минулої доби. Такі дані МОЗ.

223 людини померли, одужали майже 16 тисяч. І знову найбільше нових інфікувань зафіксовано у столиці - майже 1400, у Запорізькій області - 774, на Одещині - 676.

Натепер кількість випадків COVID-19 в Україні з початку епідемії перевищила мільйон людей.