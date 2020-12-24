В Японии запустили первую беспилотную пассажирскую электричку [ Редактировать ]
Источник: Kyodo News
Первая беспилотная пассажирская электричка начала 24 декабря регулярные рейсы в Японии. Она ходит по обычной трассе в городе Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю, останавливаясь перед светофорами на переездах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.
Поезд курсирует на участке протяженностью примерно 13 километров, в день он будет совершать по нему 12 рейсов.
Сначала в электричке будет на всякий случай присутствовать машинист. Со временем ее собираются полностью перевести в автоматический режим.
Внедрение беспилотных поездов в Японии в первую очередь связано с нехваткой машинистов. Постепенно использование таких электричек планируют распространить на всю Японию.
В настоящее время в Стране восходящего Солнца уже используют автоматические беспилотные поезда. Их движение разрешено на изолированных от людей эстакадах при движении без остановок на светофорах.
Ведущие японские автоконцерны сейчас активно разрабатывают различные модели беспилотных легковых машин.
Напомним, что недавно американская компания Uber объявила о прекращении разработки беспилотных автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Пекине появится беспилотная ветка метро.
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