15 декабря в Японии приступил к выработке электроэнергии первый в стране атомный реактор, который максимально защищен от терактов и стихийных бедствий. Об этом сообщает ТАСС.

Усиленный энергоблок мощностью 890 МВт, находящийся на АЭС "Сэндай" на юго-западе Японии, способен выдержать прямое падение тяжелого пассажирского самолета, захваченного террористами. Реактор также оснащен секретными устройствами на случай атаки диверсантов.

Новая АЭС максимально защищена на случай стихийных бедствий, чтобы благодаря чему ни при каких обстоятельствах не должен произойти выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Подобные требования к повышенным нормам безопасности были введены властями Японии для недопущения событий, произошедших на АЭС "Фукусима-1".

Напомним, тогда ударом цунами были выведены из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции, в результате чего расплавилось ядерное топливо, которое прожгло защитные корпуса трех энергоблоков. Это привело к выбросам огромного объема радиоактивных веществ и заражению прилегающих к АЭС районов. Демонтаж станции, который займет 30-40 лет т будет стоить японским властям около $80 млрд.

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До аварии в Японии работали более 50 реакторов, которые производили примерно треть электроэнергии в стране. Сейчас действуют лишь три энергоблока на двух японских АЭС, остальные приостановлены из-за несоответствия требованиям безопасности. Постепенно их работа будут восстановлена.

Из-за аварии на "Фукусиме" власти Японии пообещали, что новых атомных станций в стране строить не будет. Одновременно с этим до 2030 года в стране будет заморожена работа всех угольных теплоэлектростанций (140). Разрешена работа лишь 26 новейших современных энергоблоков с высоким КПД и низкими выбросами углекислого газа.

Более подходящим источником энергии в Японии считают сжиженный природный газ (СПГ), по объемам импорта которого страна занимает лидирующую позицию. В 2019 году страна закупила чуть более 77,3 млн тонн.

Японцы взяли курс на использование водорода и возобновляемых источников энергии. Сейчас около 17% всей энергии вырабатывают возобновляемые источники, этот показатель планируют довести до 24% к 2030 году.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил достроить два энергоблока на Хмельницкой АЭС.