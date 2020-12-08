Uber прекращает разработку беспилотных автомобилей [ Редактировать ]
Источник: Uber
Американская компания Uber и стартап Aurora Technologies заключили сделку о частичном слиянии. Об этом сообщает пресс-служба Aurora Technologies.
Подразделение Advanced Technologies Group компании Uber, занимавшееся созданием самоуправляемых автомобилей переходит под контроль Aurora. Uber получает $400 млн и 26% акций Aurora. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи получит место в совете директоров Aurora.
Эта сделка означает, что международный сервис такси отказался от разработки собственного автомобиля с автопилотом, начатой несколько лет назад. Самоуправляемые автомобили Uber были созданы на базе внедорожника Volvo XC90.
Технологии Uber в области беспилотных автомобилей значительно превосходили аналогичные разработки Google и Tesla, однако у компании начались проблемы с американскими властями после того, как экспериментальный автомобиль во время испытаний насмерть сбил женщину в штате Аризона. Она переходила дорогу в неположенном месте.
После несчастного случая Uber заморозил испытания самоуправляемых автомобилей. Инвесторы компании стали требовать, чтобы она сконцентрировалась на своем основном бизнесе - сервисе заказа такси.
Стартап Aurora Technologies создан в 2017 году, в него инвестировали Amazon и Sequoia. В июле 2019 года его рыночная капитализация оценивалась в $2,5 млрд. В пресс-релизе Aurora сказано, что в результате сделки с Uber стоимость технологической компании увеличится до $10 млрд.
Напомним, что в мае 2020 года закрылся сервис по доставке еды в Украине Uber Eats.
Ранее сообщалось, что Hyundai и Uber представили проект воздушного такси.
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