Від Сходу до Заходу: в Україні відкриють найдовшу трасу [ Редактировать ]
Дорога, яка з'єднає захід і схід. В Україні відкриють найдовшу трасу М-30, яка сполучить міста Стрий Львівської області та Ізварине Луганської. Про такі амбітні плани розповів президент Володимир Зеленський.
У Запоріжжі він із робочим візитом. Там глава держави відкрив першу частину відремонтованого балкового мосту. А от найдовший автошлях за словами Зеленського, презентують до Дня незалежності.
Володимир Зеленський, президент України:
Вся філософія наша направлена на об'єднання України. Саме про це і інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою. Вона називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні - 1400 кілометрів. Вона буде іти зі Стрія. Але доходити поки що тільки до Покоровська. Ті двісті кілометрів, що залишаться, поки що тимчасово окуповані.
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