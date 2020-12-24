Дорога, яка з'єднає захід і схід. В Україні відкриють найдовшу трасу М-30, яка сполучить міста Стрий Львівської області та Ізварине Луганської. Про такі амбітні плани розповів президент Володимир Зеленський.

У Запоріжжі він із робочим візитом. Там глава держави відкрив першу частину відремонтованого балкового мосту. А от найдовший автошлях за словами Зеленського, презентують до Дня незалежності.

Володимир Зеленський, президент України: