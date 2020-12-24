Голові Конституційного суду оголосили про підозру [ Редактировать ]
Очільнику Конституційного суду, Олександру Тупицькому оголосили про підозру. Про це спершу повідомили у ЗМІ, а потім підтвердили й в пресслужбі КСУ.
Сам Тупицький уже підготував низку клопотань до Офісу Генпрокурора. Підозра по справі 2013 року, стосується іншого судді, колишнього очільника Вищого господарського суду.
У ній Тупицького підозрюють у перешкоджанні свідку. Раніше у мережі оприлюднили повістку, у якій голову КСУ викликали для вручення підозри - Тупицький мав з'явитися в офісі Генпрокурора 28 грудня.
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