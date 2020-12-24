Фінал чи продовження політичного фарсу? У Запоріжжі сесія обласної ради тривала цілу ніч, аж до ранку! Один із двох голів свої повноваження склав, і депутати обрали третього за три тижні голову. Кого цього разу і чи надовго, наш наступний репортаж.

Сесія запорізької облради побила всі рекорди абсурду. Після того, як коаліція "Слуги народу" з другої спроби обрала заступників голови, сам голова - Віталій Боговін - несподівано заявив про свою відставку.

Віталій Боговін, депутат Запорізької обласної ради, "Слуга народу":

Прохаю з порозумінням та повагою поставитись до прийнятого мною рішення. Та підтримати його шляхом голосування. Голосування відкрите. Хто за дане рішення, прошу проголосувати.

На посаду одразу пропонують іншого кандидата з тієї ж партії - Олену Жук. Таку рокіровку кадрів підтримує з трибуни і новообраний голова обладміністрації Старух. Оскільки постійні скандали навколо Віталія Боговіна були не користь партії "Слуги народу". І навіть могли зірвати очікуваний візит у регіон президента Зеленського.

Олександр Старух, голова Запорізької обладміністрації:

Президент буде тепер, без сумніву…

За нового, вже третього голову облради від "Слуги народу", принципово не голосують "Опозиційна платформа - За життя" та "Європейська солідарність".

Сергій Кальцев, депутат Запорізької обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя":

В запорожском областном совете вот таких голосований, таких нарушений, которые сейчас прошли, не было вообще. Тридцать лет в запорожском парламенте соблюдались основы парламентаризма, запорожского. И местного самоуправления. Никто не переходил грань.

Ігор Артюшенко, депутат Запорізької обласної ради, "Європейська солідарність":

З такою динамікою на березень всі члени фракції "Слуги народу" вже трошки побудуть головами обласної ради. Це знаєте, це трагікомедія насправді.

Після того, як напередодні до коаліції "Слуг" долучилася партія "за майбутнє", у залі вистачило голосів за нову очільницю ради. І Олена Жук одразу обіцяє працювати в турборежимі.

Олена Жук, голова Запорізької обласної ради:

Нас очікує швидке створення комісій, і нам дуже терміново потрібно прийняти бюджет.

Але спершу партія "Слуга народу" вирішила з'ясувати стосунки зі своїм колегою - Віталієм Толочеком. Вони не пробачили однопартійцю його виступу проти скандального голосування за Віталія Боговіна. І на попередній сесії був обраний альтернативним головою ради. Та жодних пояснень йому просто не дозволяють дати.

Усі ці дії, в опозиції розцінюють як рейдерське захоплення влади.

Олександр Пономарьов, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":

Ведь то, что происходит в запорожском облсовете, создается прецендентная база. Попирается закон. Причем беспринципно попирается. На это никакой реакции нет ни вертикали президента, ни соответственно силовых структур. Это превращается в норму.

Скандальна сесія закінчилася майже о четвертій ранку. Депутати створили комісії і пішли на перерву. Тим часом в "Євросолідарності"та "Опозиційній платформі - За життя" чекають реакції на події в обласній раді від правоохоронних органів. А ще мають намір оскаржити всі ці скандальні голосування за голову ради і заступників у судах.