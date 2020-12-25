У Ватикані Різдвяну месу відслужив папа Римський Франциск. Через пандемію святкове Богослужіння правили у меншій частині Базиліки Святого Петра. Зазвичай для цього відводять головну частину собору, яка вміщає до 10 тисяч людей.

Аби встигнути до початку комендантської години, службу почали на 2 години раніше. Понтифік нагадав, що Різдво - це також можливість для людей почати все наново, знайти сили в Христі, щоб протистояти випробуванням.

Папа Римський Франциск: