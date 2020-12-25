Папа Римський Франциск відслужив Різдвяну месу [ Редактировать ]
У Ватикані Різдвяну месу відслужив папа Римський Франциск. Через пандемію святкове Богослужіння правили у меншій частині Базиліки Святого Петра. Зазвичай для цього відводять головну частину собору, яка вміщає до 10 тисяч людей.
Аби встигнути до початку комендантської години, службу почали на 2 години раніше. Понтифік нагадав, що Різдво - це також можливість для людей почати все наново, знайти сили в Христі, щоб протистояти випробуванням.
Папа Римський Франциск:
Син Божий прийшов у світ як вигнанець, щоб показати, що будь-який вигнанець - це дитя Боже. Він також прийшов, як дитина, слабка та вразлива, для того, щоб ми навчилися приймати свою слабкість з любов'ю. Господь також прийшов у бідності та нужді, аби показати, що коли ми допомагаємо бідним, ми показуємо Йому свою любов.
по теме
Незвично мало людей було цього року під час нічної служби у церкві Різдва Христового в Віфлеємі. Зазвичай до храму, який звели на місці, де народився Ісус Христос, цієї пори з'їжджаються тисячі вірян
Як дідусеві вдається дістатися ізольованих відділень та що дарує?
У Греції заборонили традиційні різдвяні колядки аби запобігти поширенню коронавірусу. Запровадили ще кілька додаткових обмежень
Бороданю, попри солідний вік, коронавірус не страшний - Санта може вільно подорожувати світом і звільняється від необхідності сидіти на карантині
Новорічний карантин запроваджують у Польщі. Про це заявив глава МОЗ країни - Адам Недзельський