У США командувачем ядерного авіаносця вперше стане жінка [ Редактировать ]
Командувачем ядерного авіаносця стане жінка - вперше в історії США. Капітан Емі Бауерн-шмідт керуватиме есмінцем ВМС "Авраам Лінкольн". 1994 року вона закінчила Академію ВМС США за спеціальністю пілот гелікоптера.
Випускниці того року стали першими жінками, які почали служити на бойових кораблях та літаках. Донині Бауерн-шмідт служила на авіаносці "Авраам Лінкольн" виконавчим офіцером. Тепер, як командувач, вона відповідатиме за майже 5 тисяч військових.
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