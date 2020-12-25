В Україні продовжують ремонтувати дороги за рахунок ковідного фонду [ Редактировать ]
Фінансування ремонту доріг з ковідного фонду триває в Україні. Лише за останній місяць звідти потягнули ще 3 мільярди гривень. Але, що цікаво, за той же період видатки на будівництво і ремонт лікарень не змінилися.
Загалом, за увесь час медикам перепало з фонду трохи менше 5,5 мільярдів гривень. Зросли витрати на лікарняні: за місяць - з майже 2 до 380 мільярдів гривень. Покращено запаси коронавірусного фонду і рівень життя безробітних, фінансова допомога яким збільшилася майже на 2, 5 мільярди гривень. На виплати військовим і поліцейським пішло приблизно стільки ж.
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