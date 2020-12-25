Тепер він може вийти під заставу у 170 тисяч гривень.

Майорові Володимиру Холодному - тому, який збив автомобілем трьох курсанток, змінили запобіжний захід. Йому подовжили тримання під вартою на 2 місяці, але за гроші він зможе вийти на волю.

Нагадаємо, у серпні після п'яного наїзду майора - двом молодим дівчатам ампутувати по нозі. Ще одна курсантка була у важкому стані з переломами. Усі постраждалі досі проходять реабілітацію.

Холодний свою провину визнає, але платити за лікування дівчат уже не бажає. І рахунок військового шпиталю у 250 тисяч гривень оплачувати відмовився.