Майору, який збив трьох курсанток, суд дозволив вийти під заставу [ Редактировать ]
Тепер він може вийти під заставу у 170 тисяч гривень.
Майорові Володимиру Холодному - тому, який збив автомобілем трьох курсанток, змінили запобіжний захід. Йому подовжили тримання під вартою на 2 місяці, але за гроші він зможе вийти на волю.
Нагадаємо, у серпні після п'яного наїзду майора - двом молодим дівчатам ампутувати по нозі. Ще одна курсантка була у важкому стані з переломами. Усі постраждалі досі проходять реабілітацію.
Холодний свою провину визнає, але платити за лікування дівчат уже не бажає. І рахунок військового шпиталю у 250 тисяч гривень оплачувати відмовився.
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