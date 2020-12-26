"Мама не сдала деньги": учительница выгнала ребенка с праздника [ Редактировать ]
В одной из школ Днепропетровской области, а именно в селе Голубовка Новомосковского района учительница вышвырнула шестилетнюю ученицу за дверь во времяпразднования Дня святого Николая, поскольку ее мама не сдала деньги на мероприятие. Об этом сообщает 5 канал.
Как рассказала мама девочки, первоклассницу Дашу учительница выставила из класса еще до окончания уроков. Когда женщина пришла за ребенком в школу, дочь среди одноклассников не нашла.
Даша мне сказала, что она была в коридоре и хотела зайти в класс, но не смогла, потому что в класс уже зашел святой Николай и двери были закрыты. Учительница просто решила оставить ее на учителя физкультуры
Важно, что как утверждает мама девочки, что празднование дня святого Николая оплатили из фонда класса. По ее словам, она с сентября сдавала на тетради, дезинфекторы и шторы. Мать девочки решила, что этого должно хватить и на празднование, поэтому делать очередной взнос отказалась.
Я сдала во все фонды, я участвовала везде по максимуму. Все, что я сдаю, касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя
Мать девочки была вынуждена пожаловаться в местный отдел образования, потому что учительница и директор от конфликта отстранились.
Сама же учительница первого класса Голубовской школы Светлана Булава утверждает, что она ни в чем не виновата и никакого чувства вина за собой не чувствует за случившееся, а также отрицает тот факт, что тона выгнала ребенка из класса.
Я не имею права ничего вам говорить, единственное скажу: я ни в чем не виновата. Я не выставляла. Не надо меня спрашивать, до свидания.
Как утверджает директор школы - любые фонды и взносы в школе запрещены и конфликта нет.
Напомним, в Конотопе учитель учитель избил ученицу и силой вытолкал ее из класса. По крайней мере, так утверждает девушка, подкрепив свои слова видео.
Читайте также, похожий случай недавно произошел во Львовской области. В селе Потелич учительница украинского языка на глаза у всего класса побила ученика.
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