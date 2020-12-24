В Конотопе Сумской области учитель избил ученицу и силой вытолкал ее из класса. По крайней мере, так утверждает девушка, подкрепив свои слова видео. Об этом сообщают "Стражи Экспрессо" в Telegram.

Инцидент произошел в конотопской средней школе №5.

После огласки в сети учитель Александр Иван Дубина записал видеобращение. В нем он признал, что поступил не педагогично и неправильно.

Дескать он просто вспылил, так как его просьбу убрать телефон девушка демонстративно игнорировала и не реагировала на замечания. И даже хамила при всем классе.

Не помог даже звонок маме ученицы с просьбой успокоить ребенка. Учитель утверждает, что она для школьницы "не авторитет" и та послала ее "на три буквы".

После этого при попытке изъять у ученицы телефон, она набросилась на меня, начала драться, разбрасывать стулья и парты. Мне пришлось взять ее за куртку и вытолкнуть ее из класса.

После конфликта на педагога написали заявление в полицию, он написал встречное заявление - об унижении чести и достоинства. Родители девочки после конфликта в школе (около двух недель назад) на связь с ним не выходили. В данное время продолжается судебное разбирательство.

Напомним, что похожий случай недавно произошел во Львовской области. В селе Потелич учительница украинского языка на глаза у всего класса побила ученика.