Люди, перенесшие затяжной коронавирус, рассказали о необычном последствии инфекции. Об этом сообщает Sky News.

Таким симптомом стала паросмия - искажение обоняния и восприятие несуществующих запахов. Некоторые пациенты жалуются на "сладковатый неприятный запах" или "отвратительный" запах серы, гари или рыбы.

В частности, любители кофе описывают запах любимого напитка как пиво и бензин.

Потеря обоняния - это один из главных симптомов COVID-19, но при длительном течении болезни некоторые пациенты со временем начинают чувствовать неприятные запахи. Этот симптом чаще всего проявляется у молодых людей и медицинских работников.

Профессор-отоларинголог Нирмал Кумар объясняет такое последствие тем, что коронавирус как "нейротропный вирус" поражает нервы неба и верхней части носа.

Медики рекомендуют лечить паросмию и потерю обоняния с помощью "тренировки обоняния": ежедневно в течение 20 секунд нюхать масло розы, лимона, гвоздики и эвкалипта.

Напомним, что ученые назвали новые симптомы коронавируса: о заболевании могут свидетельствовать слабость в мышцах, утомляемость и сыпь на ногах.

Около трети людей с COVID-19 вообще не имеют симптомов, но являются "тихими" разносчиками вируса. Вместе с тем низкая вирусная нагрузка обычно означает снижение заразности.

"Подробности" писали о том, какие симптомы коронавируса опасны для здоровья и "кричат" о тяжелой форме.

Ранее сообщалось о том, что такие симптомы заболевания коронавирусом, такие как быстрая утомляемость, потеря обоняния и вкуса, кашель и головные боли, могут носить длительный характер. У 33% заразившихся они проявляются в течение шести и более недель после подтверждения диагноза.