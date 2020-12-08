"Кричат" о тяжелой форме: какие симптомы коронавируса опасны для здоровья [ Редактировать ]
Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал про симптомы коронавируса, которые свидетельствуют о том, что человек переносит тяжелую форму болезни. Он также говорит о том, что такие признаки являются опасными.
Врачи отмечают, что обязательно нужно наблюдать за температурой тела.
Если высокая температура не падает в течение длительного времени, это свидетельствует о сложной форме коронавируса.
Еще одним признаком становится, когда у человека появляется удушье.
Так, признаки, по словам врача, следующие:
Постоянная высокая температура, не снижается до 5-6 дня, это один из самых опасных симптомов. Второе - человек не может встать с постели, одышка. Какая сатурация на пульсоксиметр, какой пульс, какая частота дыхания, насколько пациент активен и как он вообще себя чувствует.
А вот потеря обоняния, которая возникает у многих пациентов, клинически совершенно не имеет значения для врачей. Этот симптом неопасен.
Напомним, Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Прежде всего прививки против инфекции получат медики, пожилые люди и пациенты с сопутствующими болезнями.
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