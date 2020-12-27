До роботи в режимі пленарних засідань Верховна Рада повернеться за місяць. Під куполом народні депутати зберуться не раніше ніж 26 січня. Про це повідомляв спікер парламенту Дмитро Разумков.

А от першочерговими питаннями в новому році на переконання опозиції, мають стати законопроєкти щодо підтримання економіки та врегулювання ситуації на Донбасі.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Прежде всего это документы, которые касаются вопросов завершения войны и установке мира на востоке страны, это вопросы, которые должны были быть приняты парламентом, авторства нашей фракции по мирному урегулированию, законы которые соответствуют минским соглашениям и, которые открывают путь доступ, к мирному урегулированию конфликта, чего ждет вся страна все люди. Задолжали хороший бюджет, который свидетельствовал бы о том что парламент поддерживает людей, что правительство поддерживает людей, этого не было сделано и этот долг за парламентом должен быть восполнен.