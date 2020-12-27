В "Опозиційній платформі - За життя" розповіли, які першочергові законопроєкти прийматимуть після свят [ Редактировать ]
До роботи в режимі пленарних засідань Верховна Рада повернеться за місяць. Під куполом народні депутати зберуться не раніше ніж 26 січня. Про це повідомляв спікер парламенту Дмитро Разумков.
А от першочерговими питаннями в новому році на переконання опозиції, мають стати законопроєкти щодо підтримання економіки та врегулювання ситуації на Донбасі.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Прежде всего это документы, которые касаются вопросов завершения войны и установке мира на востоке страны, это вопросы, которые должны были быть приняты парламентом, авторства нашей фракции по мирному урегулированию, законы которые соответствуют минским соглашениям и, которые открывают путь доступ, к мирному урегулированию конфликта, чего ждет вся страна все люди. Задолжали хороший бюджет, который свидетельствовал бы о том что парламент поддерживает людей, что правительство поддерживает людей, этого не было сделано и этот долг за парламентом должен быть восполнен.
по теме
В останні робочі дні року парламент візьметься доукомплектовувати Кабмін
Народні депутати вирішили скоротити собі кількість робочих днів, бо ж... локдаун. Чи встигнуть ухвалити все на останньому пленарному тижні?
Щоб вивести український бізнес з кризи, одних 8 тисяч замало, - вважають в опозиції
Політична воля - це найперше, що потрібно, аби мирний переговорний процес вийшов з глухого кута
Полноценное местное самоуправление возможно при финансовой самостоятельности регионов, а для этого власть должна честно выполнять свои бюджетные обязательства перед ними