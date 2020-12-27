Санта-Клаусу офіційно дозволили літати в космос. Право на польоти "чарівному діду" дали у федеральному управлінні цивільної авіації США.

Там зазначили, що раді допомогти подарувати святковий настрій тим, хто перебуває на орбіті Землі. Адже він нікому не завадить наприкінці такого складного року, яким видався 2020. При цьому в управлінні наголосили, що Санта погодився літати в масці, щоб показати приклад усім.