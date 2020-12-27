Третий локдаун: Израиль снова "закрылся" на тотальный карантин [ Редактировать ]
В Израиле третий раз вводят общенациональный строгий карантин из-за коронавируса, с 27 декабря страна полностью "закрывается" на двухнедельный локдаун. Передает newsru.co.il.
Стоит отметить, что срок локдауна в стране могут продлить больше чем на две недели, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1 тыс.
Важно, что во время нового карантина не будет работать программа так называемых зеленых островов, дававшая путешественникам полную свободу действий в туристических районах Эйлата и Мертвого моря.
Но при этом в стране не запретили демонстрации, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.
В израильской полиции заявили, что учли "уроки" первых двух локдаунов. Число блокпостов на дорогах сократили, основной акцент сделали на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений.
Во время нового локдауна в Израиле запрещено:
- Работа транспорта запланирована по обычному графику, но с карантинными ограничениями заполненности – до 50% пассажировместимости. Также будут работать поезда.
- Кафе и рестораны могут работать только на доставку, парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов, закрыты.
- Гражданам разрешено удаляться от дома не более чем на 1 км. Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).
- По обычному расписанию продолжат работать детские сады и школы системы специального образования. Все школы и классы в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах также продолжат учебу в дни карантина.
- Все торговые предприятия, за исключением продуктовых магазинов и аптек работать не будут.
Разрешено собираться не более 20 людям на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность отмены локдауна, который запланирован в Украине с 8 по 25 января. По словам Степанова, карантин в Украине будет, даже несмотря на то, что ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать.
Читайте также, Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом. Заведения общественного питания, которые попадут под режим локдауна на территории Украины с 8 по 24 января, являются местом, где существует один из наивысших рисков заражения COVID-19.
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