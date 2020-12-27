В Израиле третий раз вводят общенациональный строгий карантин из-за коронавируса, с 27 декабря страна полностью "закрывается" на двухнедельный локдаун. Передает newsru.co.il.

Стоит отметить, что срок локдауна в стране могут продлить больше чем на две недели, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1 тыс.

Важно, что во время нового карантина не будет работать программа так называемых зеленых островов, дававшая путешественникам полную свободу действий в туристических районах Эйлата и Мертвого моря.

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Но при этом в стране не запретили демонстрации, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.

В израильской полиции заявили, что учли "уроки" первых двух локдаунов. Число блокпостов на дорогах сократили, основной акцент сделали на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений.

Во время нового локдауна в Израиле запрещено:

Работа транспорта запланирована по обычному графику, но с карантинными ограничениями заполненности – до 50% пассажировместимости. Также будут работать поезда.

Кафе и рестораны могут работать только на доставку, парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов, закрыты.

Гражданам разрешено удаляться от дома не более чем на 1 км. Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

По обычному расписанию продолжат работать детские сады и школы системы специального образования. Все школы и классы в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах также продолжат учебу в дни карантина.

Все торговые предприятия, за исключением продуктовых магазинов и аптек работать не будут.

Разрешено собираться не более 20 людям на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность отмены локдауна, который запланирован в Украине с 8 по 25 января. По словам Степанова, карантин в Украине будет, даже несмотря на то, что ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать.

Читайте также, Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом. Заведения общественного питания, которые попадут под режим локдауна на территории Украины с 8 по 24 января, являются местом, где существует один из наивысших рисков заражения COVID-19.

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