У 2028 році Китай може випередити США та стати першою економікою світу. Такий прогноз із посиланням на дослідження оприлюднив "Блумберг". Раніше фахівці припускали, що це станеться на п'ять років пізніше.

Однак на ситуацію, зокрема, вплинув коронавірус. За даними експертів, Пекіну значно краще, ніж Вашингтону, вдається долати економічні наслідки пандемії.

Також аналітики зазначили - у Сполучених Штатах очікується сповільнення темпів зростання економіки із 2021 року.