Німеччина не змінюватиме позицію по Північному потоку [ Редактировать ]
Німеччина не змінюватиме свою позицію щодо "Північного потоку-2", попри зміну влади в США. Про це заявив міністр закордонних справ країни Гайко Маас.
Він зауважив: європейський суверенітет - не передбачає виконання забаганок Вашингтона. Натомість новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, як і Трамп, виступає проти спорудження газопроводу. "Північний потік-2" будують - задля постачання палива з Росії до Німеччини - в обхід України.
Проєкт був заморожений через санкції США. У Вашингтоні зазначають газогін призведе до залежності Європи від російського енергоресурсу.
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