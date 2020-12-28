Проєкт був заморожений через санкції США

Німеччина не змінюватиме свою позицію щодо "Північного потоку-2", попри зміну влади в США. Про це заявив міністр закордонних справ країни Гайко Маас.

Він зауважив: європейський суверенітет - не передбачає виконання забаганок Вашингтона. Натомість новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, як і Трамп, виступає проти спорудження газопроводу. "Північний потік-2" будують - задля постачання палива з Росії до Німеччини - в обхід України.

Проєкт був заморожений через санкції США. У Вашингтоні зазначають газогін призведе до залежності Європи від російського енергоресурсу.