Заболевания сердца: эксперты назвали неожиданный признак [ Редактировать ]
О повышенном кровяном давлении может "сигнализировать" отек лодыжек. Об этом заявили эксперты организации Blood Pressure UK, передает kurs.com.ua.
По словам специалистов, высокое давление вызывает излишнюю нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, что может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови. Именно это позволяет жидкости скапливаться в лодыжках и приводит к их опуханию, подчеркнули они.
Ранее международная группа ученых определила, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и скорой смерти.
Значительная разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток.
Ранее сообщалось о том, как сон влияет на заболевания сердца. В ходе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет.
Также мы писали о том, как распознать аритмию по первым симптомам. Профилактику такого заболевания как аритмия сердца необходимо начинать с лечения сердечнососудистых заболеваний. Ведь зачастую расстройство ритма сердца начинается именно из-за более серьезных болезней.
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