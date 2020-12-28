О повышенном кровяном давлении может "сигнализировать" отек лодыжек. Об этом заявили эксперты организации Blood Pressure UK, передает kurs.com.ua.

По словам специалистов, высокое давление вызывает излишнюю нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, что может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови. Именно это позволяет жидкости скапливаться в лодыжках и приводит к их опуханию, подчеркнули они.

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Ранее международная группа ученых определила, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и скорой смерти.

Значительная разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток.

Ранее сообщалось о том, как сон влияет на заболевания сердца. В ходе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет.

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