Снизить высокое артериальное давление можно с помощью правильной техники дыхания. Об этом заявили немецкие специалисты из страховой компании Techniker Krankenkasse, передает u-news.com.ua.

По словам экспертов, речь идет об осознанном глубоком дыхании на открытом воздухе. Так, успокоить вегетативную нервную систему может нахождение в естественной среде, например на лугу или в лесу.

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"Замедляя наше беспокойное поверхностное дыхание, мы понижаем кровяное давление и положительно влияем на сердце", - объяснили специалисты.

Согласно результатам исследований, оптимальным для обеспечения организма кислородом является выдох в два раза продолжительнее, чем вдох. Отмечается, что такое глубокое дыхание обеспечивает человеческий организм достаточным количеством перерывов на регенерацию для восстановления поврежденных клеток и создания новых запасов энергии.

Специалисты также отметили пользу правила 4711, которое заключается в том, чтобы вдыхать воздух четыре секунды, а выдыхать - семь. Продолжать дышать этой техникой следует в течение 11 минут.

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