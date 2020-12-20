Говоря об аритмии сердца важно помнить опасность данного заболевания. И лучшим решением будет своевременная профилактика аритмии сердца. При этом очень важно отнестись к данному мероприятию, так как около 35–40% внезапных смертей происходят из-за бессимптомной аритмии сердца.

Профилактику такого заболевания как аритмия сердца необходимо начинать с лечения сердечнососудистых заболеваний. Ведь зачастую расстройство ритма сердца начинается именно из-за более серьезных болезней. Начиная курс лечения важно навсегда отказаться от злоупотребления вредных привычек (алкоголь).

Что такое аритмия сердца?

Аритмией называется нарушение сердечного ритма. Основными причинами, вызывающими сбой, являются:

интоксикация организма в результате употребления спиртного, наркотиков и табакокурения;

стресс;

сужение сосудов;

недостаток гемоглобина в крови;

сильный выброс адреналина;

нарушение электролитного баланса;

заболевания сердца (сердечная недостаточность, инфаркт, порок сердечной мышцы);

гормональный дисбаланс;

физическое и психическое истощение.

К основным причинам нарушения сердечного ритма относятся:

Врожденный или приобретенный порок сердца.

Наличие у человека хронической сердечной недостаточности.

Ишемическая болезнь сердца.

Наследственная кардиомиопатия.

Гипертоническая болезнь.

Симптомы аритмии

Основными симптомами аритмии являются:

1. Тахикардия. Это учащенное сердцебиение (выше 90 ударов в минуту).

2. Брадикардия. Снижение частоты сердцебиений (менее 50 ударов).

3. Экстрасистолия. Неритмичное биение сердца (несвоевременное сокращение сердечных камер).

4. Мерцательная аритмия. Разновидность тахикардии, проявляющаяся фибрилляцией предсердий.

5. АВ-блокада. Разновидность брадикардии, характеризующаяся нарушением проведения импульса из предсердий в желудочки.

Профилактика аритмии сердца должна проводиться только после консультации с врачом, который точно определит, имеется ли сбой в ритме сердечной мышцы и чем он вызван.

При аритмии у человека изменяется частота сердечных сокращений. Нарушение ритма довольно редко является самостоятельным заболеванием. В большинстве случаев аритмия сигнализирует о наличии у человека различных болезней сердца.

Аритмия сердца - это не приговор, а болезнь, представляющая собой нарушение частотности, последовательности и ритмичности сокращений сердца. Определить заболевание можно только после проведения обследования при помощи прибора ЭКГ и ультразвукового исследования сердца.

Причины аритмии

Провокаторами болезни для вполне здоровых людей могут являться чрезмерное употребление пищи, стесненная одежда, лекарственные препараты, запоры, укусы насекомых, стрессовые ситуации. Для людей, страдающих сахарным диабетом, избыточным весом и высоким артериальным давлением риск проявления аритмии сердца возрастает.

Симптомы аритмии

Как правило, заболевание аритмии сердца соответствует следующим симптомам: медленное, или наоборот, слишком частое сердцебиение; пропущенные или лишние удары сердца; частая утомляемость, состояние слабости организма, одышка, боль в сердце.

Народные средства для лечения аритмии

Врачи кардиологи не рекомендуют пользоваться советами народной медицины при аритмии. Почему? Не забывайте, что аритмия — это заболевание сердца, органа, жизненно важного для человека. Нужно оперативно поставить правильный диагноз и назначить грамотное лечение. Народные средства при аритмии, как показывает врачебная практика, бессильны.

Профилактика аритмии

Чтобы снизить вероятность заболевания аритмией, старайтесь поддерживать активный образ жизни: занимайтесь оздоровительной и лечебной физкультурой, проводите прогулки на свежем воздухе, старайтесь не перетруждать себя работой. Профилактикой аритмии также является своевременный визит к врачу. Как только вы почувствуете первые признаки заболевания, или у вас просто возникнут подозрения, обратитесь в медицинское учреждение.

Лечение аритмии.

Лечение аритмии проводится в совокупности с противоаритмическими процедурами. Стоит помнить, что разновидностей аритмии выделяют большое количество. Именно от вида болезни и зависит тип лечения, применение различных препаратов и процедур.

Самое главное, не стоит отчаиваться и пессимистично настраиваться к лечению. Аритмия вылечивается. Нужно только лишь соблюдать рекомендации врача, вовремя употреблять лекарственные препараты, больше времени уделять физическим нагрузкам.

Спорт для профилактики появления аритмии

Человеку не надо изнурять себя непосильной физическими нагрузками. Можно заниматься плаванием или оздоровительным бегом на небольшие дистанции. При катании на лыжах или выполнении несложных гимнастических упражнений состояние сердечно-сосудистой системы заметно улучшается.

Можно делать такие простые физические упражнения, как отжимания или приседания. Приседания способствуют улучшению тонуса сосудов, активизируют кровообращение в организме. Главное правило заключается в том, что при выполнении упражнения надо держать спину ровно.

Организм должен адаптироваться к физической нагрузке. С течением времени человек сможет перейти к более сложным упражнениям.

Соблюдение сбалансированной диеты

При наличии нарушений сердечного ритма пересмотрите свое питание. Из пищи исключите жиры и слишком соленые, копченые, острые блюда. Отдайте предпочтение свежим овощам, фруктам, кашам из цельной крупы. В рационе почетное место отдается продуктам, содержащим необходимые сердечной мышце витамины и микроэлементы. Человеку надо отдавать предпочтение продуктам, содержащим калий и магний. Эти полезные микроэлементы оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Сердцу необходим калий, магний, цинк, кальций для полноценного перекачивания крови. Большое количество калия содержится в бананах, семечках подсолнечника, в картофеле, запеченном в "мундире".

Источником кальция считаются молочные и кисломолочные продукты. Полезно включать в рацион кунжутные семечки, богатые цинком, гречневую кашу, бобовые, разнообразные орехи, смородину, свеклу, запеченную в духовке, кукурузу. Все эти продукты положительно влияют на работу сердечной мышцы.

Потребность организма в магнии и калии увеличивается под воздействием различных факторов.

К ним относятся: тяжёлая физическая работа, переутомление, стресс, повышенное потоотделение, умственное перенапряжение.

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