Международная федерация дзюдо (IJF) назвала украинку Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за звание спортсменка обошла японок Абэ Уту и Соне Акиру, француженку Кларисс Агбеньену и канадку Кристу Дегучи.

В 2019 году Белодед в категории до 48 кг завоевала звание чемпионки мира, чемпионки Европы и победительницы ІІ Европейских игр, став самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

В этом году она триумфировала на турнире Grand Slam в Париже, а также заняла третье место на аналогичном турнире в Будапеште.

Ранее сообщалось, что украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо. В заключительный день чемпионата Европы в чешской Праге копилка "желто-голубой" сборной пополнилась бронзовой наградой.

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