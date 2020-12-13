Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась в очень откровенной фотосессии для журнала Playboy. Ролик со съемок был опубликован в Instargam.

Как заявила сама спортсменка, она решила принять участие в откровенной фотосессии только потому что все вырученные деньги пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, основателем которого она является.

фото: instagram

Как ранее сообщалось, страшного двойника Джоли посадили на 10 лет. Звезду обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи и арестовали.

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