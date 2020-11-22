Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо [ Редактировать ]
Дзюдоистка Елизавета Каланина (весовая категория свыше 78 кг) принесла Украине бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Праге, сообщает Федерация дзюдо Украины.
В заключительный день чемпионата Европы в чешской Праге копилка "желто-голубой" сборной пополнилась бронзовой наградой.
После поражения в полуфинале, Каланина собралась и продемонстрировала силу воли в борьбе за бронзовую награду. Получив оценку "Ваза-ари", наша дзюдоистка победила опытную немку Ясмин Грабовски, тем самым получив для себя уже вторую "бронзу" континентального первенства.
Относительно выступления других украинских дзюдоистов, то можно отметить Артема Лесюка, который в категории до 60 кг занял пятую позицию.
Ранее стало известно, что украинский теннисист выиграл парный турнир в Египте.
по теме
Игроки и тренерский штаб летят в аэропорт "Борисполь"
Украинский теннисист Владислав Манафов выиграл шестой парный титул в этом сезоне
Погода в Украине в воскресенье, 22 ноября, будет находиться на грани осени и зимы
В субботу, 21 ноября, в Киеве на улице Михаила Гришка случилось происшествие
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2020 года установил официальный курс