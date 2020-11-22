Дзюдоистка Елизавета Каланина (весовая категория свыше 78 кг) принесла Украине бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Праге, сообщает Федерация дзюдо Украины.

В заключительный день чемпионата Европы в чешской Праге копилка "желто-голубой" сборной пополнилась бронзовой наградой.

После поражения в полуфинале, Каланина собралась и продемонстрировала силу воли в борьбе за бронзовую награду. Получив оценку "Ваза-ари", наша дзюдоистка победила опытную немку Ясмин Грабовски, тем самым получив для себя уже вторую "бронзу" континентального первенства.

Относительно выступления других украинских дзюдоистов, то можно отметить Артема Лесюка, который в категории до 60 кг занял пятую позицию.

Ранее стало известно, что украинский теннисист выиграл парный турнир в Египте.