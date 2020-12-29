Палата представників США подолала вето Трампа на оборонний бюджет. Кошторис Пентагону на загальну суму понад 740 мільярдів доларів передбачає виділення 250 мільйонів для України. Також у документі закладені санкції проти російських газогонів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Американський президент відмовився підписати бюджет, бо він, мовляв, не містить "критично важливих заходів для національної безпеки". Тепер, згідно з процедурою, голосування щодо подолання вето має відбутися в сенаті.