Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Вид деятельности должен входить в перечень, определенный правительством. Об этом на брифинге сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

Что касается ФОПов, то это те, кто на 31 октября 2020 года имел основной КВЭД, который входит в перечень, определенный Кабмином.

Кроме того, срок деятельности ФОПов должен быть не менее 3 месяцев, они должны заплатить ЕСВ в течение 3 месяцев, а также не быть совместителем.

Что касается услуги для наемных работников, то так же - их работодатель должен соответствовать тому КВЭДУ который входит в перечень тех КВЭДов, которые подпадают под ограничения. Организация должна уплатить ЕСВ за третий квартал 2020 года и подать соответствующую отчетность. И средняя зарплата не должна превышать 30 тысяч гривен.

Напомним, ранее Правительство Украины одобрило закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Podrobnosti.ua писали о том, как получить деньги от государства.

Также сообщалось, что у Зеленского отреагировали на протест ФОПов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

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