В Украине начали выплачивать деньги за карантин [ Редактировать ]
С понедельника, 21 декабря, в стране стартовали выплаты компенсаций предпринимателям за карантин. Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, некоторым категориям предпринимателей предусмотрены выплаты в 8 тысяч гривен.
Подать заявки для получения выплаты единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу можно до 31 декабря.
В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям.
По словам вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ежедневно поступает по 40-50 тысяч заявок от ФОПов.
Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го.
Напомним, ранее Правительство Украины одобрило закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Podrobnosti.ua писали о том, как получить деньги от государства.
Также сообщалось, что у Зеленского отреагировали на протест ФОПов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.
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