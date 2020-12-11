Правительство Украины одобрило закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Давайте разберемся, как получить деньги от государства.

В первую очередь, отметим, что эта программа касается людей, которые легально работали и платили ЕСВ. Контролировать программа будет Пенсионный фонд Украины.

Такая финансовая помощь рассчитана примерно на 1 миллион 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов грн. Отметим, что программа охватывает работников, зарплата которых ниже 30 тысяч гривен.

Как же получить 8000 гривен помощи?

Кто не получит выплаты

Выплату в размере 8 тысяч гривен не получат наемные работники, за которых не начислено ЕСВ за третий квартал 2020 года, а также работающие по совместительству, или получающие зарплату больше тридцати тысяч гривен в месяц.

Для ФЛП, которые являются застрахованными лицами, помощь не предоставляется в случаях, если период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее трех месяцев, а также в случае, если на дату вступления в силу этого закона их деятельность приостановлена.

Кроме того, выплата одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу данного закона есть задолженность по уплате ЕСВ.

Напомним, что в правительственном квартале в Киеве прошел марш ФОПов. Ранее сообщалось, что Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное совещание из-за протестов ФОПов под Верховной Радой.

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