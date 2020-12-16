В среду, 16 декабря, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

Он отметил, что в совещательный орган при президенте войдут:

представители микробизнеса из каждого региона,

представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса,

независимые эксперты,

представители Кабмина и Офиса президента.

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Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО.

По словам Ермака, он уже передал главам ОГА поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Напомним, локдаун в Украине запланирован с 8 по 24 января 2021 года.

Ранее во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.

Протестующие - бизнесмены, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений