В центре Кропивницкого вспыхнула многоэтажка [ Редактировать ]
В жилом многоэтажном доме Кропивницкого произошел пожар. Людей успели эвакуировать, однако есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вчера вечером по проспекту Университетский, на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар двух квартир. Огонь ликвидировали.
За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратились 3 человека (из них 1 ребенок), которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что 29 декабря в Киеве горел ресторан комика Сергея Светлакова.
Напомним, что под Полтавой на территории железнодорожного предприятия сгорел вагон "Укрализныци". Спасатели обнаружили в нем обугленные останки двух людей.
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