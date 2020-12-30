В жилом многоэтажном доме Кропивницкого произошел пожар. Людей успели эвакуировать, однако есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера вечером по проспекту Университетский, на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар двух квартир. Огонь ликвидировали.

За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратились 3 человека (из них 1 ребенок), которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Киеве горел ресторан комика Сергея Светлакова.

Напомним, что под Полтавой на территории железнодорожного предприятия сгорел вагон "Укрализныци". Спасатели обнаружили в нем обугленные останки двух людей.

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